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OpenAI holt Pentagon-Veteran als Berater an Bord

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04.11.2026 15:05
Beim ChatGPT-Macher OpenAI wurde die neue Position des Beraters für nationale Sicherheit ...
Beim ChatGPT-Macher OpenAI wurde die neue Position des Beraters für nationale Sicherheit geschaffen.(Bild: AP/Michael Dwyer)
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Von krone.at

ChatGPT-Macher OpenAI hat den früheren US-Verteidigungsstaatssekretär Dan Driscoll zum Berater für nationale Sicherheit ernannt. In der neu geschaffenen Position solle Driscoll das Unternehmen dazu beraten, wie fortgeschrittene Künstliche Intelligenz (KI) „die nationale Sicherheit und die Cybersicherheit stärken kann“, erklärte OpenAI.

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„Ich komme zu OpenAI, um den Vereinigten Staaten und unseren Verbündeten dabei zu helfen, diese Technologie verantwortungsvoll für die Menschen einzusetzen, die für unsere Sicherheit sorgen“, erklärte Driscoll.

Soldaten und andere im Sicherheitsbereich Beschäftigte verdienten die besten verfügbaren Hilfsmittel. KI könne unter anderem bei der Verarbeitung von Informationen helfen und den Verwaltungsaufwand verringern.

Driscoll war im September als Verteidigungsstaatssekretär zurückgetreten. US-Medien hatten über anhaltende Spannungen zwischen ihm und Verteidigungsminister Pete Hegseth berichtet.

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Der Irak-Veteran war unter anderem an den Verhandlungen über den Ukraine-Krieg beteiligt gewesen. Das Weiße Haus hatte Driscolls Arbeit bei seinem Rücktritt ausdrücklich gewürdigt.

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