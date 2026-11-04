OpenAI holt Pentagon-Veteran als Berater an Bord

ChatGPT-Macher OpenAI hat den früheren US-Verteidigungsstaatssekretär Dan Driscoll zum Berater für nationale Sicherheit ernannt. In der neu geschaffenen Position solle Driscoll das Unternehmen dazu beraten, wie fortgeschrittene Künstliche Intelligenz (KI) „die nationale Sicherheit und die Cybersicherheit stärken kann“, erklärte OpenAI.