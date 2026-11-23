Rossi blieb ohne Scorerpunkt. Damit hält der 25-jährige Vorarlberger weiterhin bei fünf Toren und vier Assists in der laufenden Spielzeit. Zuletzt erzielte er beim Canucks-Sieg gegen seinen früheren Arbeitgeber Minnesota Wild einen Doppelpack und beendete dadurch seine 21 Spiele zählende Torsperre.