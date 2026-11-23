Die Vancouver Canucks haben sich mit Marco Rossi den Chicago Blackhawks geschlagen geben müssen. Sie unterlagen in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL den Blackhawks 3:6, wobei sich diese als äußerst effizient im Powerplay präsentierten.
Drei von vier ihrer Überzahlsituationen nutzten sie für Treffer. Speziell der Russe Roman Kantserov präsentierte sich in Topform. Er steuerte drei Tore und einen Assist zum Sieg seines Teams bei.
Rossi blieb ohne Scorerpunkt. Damit hält der 25-jährige Vorarlberger weiterhin bei fünf Toren und vier Assists in der laufenden Spielzeit. Zuletzt erzielte er beim Canucks-Sieg gegen seinen früheren Arbeitgeber Minnesota Wild einen Doppelpack und beendete dadurch seine 21 Spiele zählende Torsperre.
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