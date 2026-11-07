OpenAI sammelte 11 Mrd. Dollar bei Investoren ein

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat einem Medienbericht zufolge in einer neuen Finanzierungsrunde elf Milliarden Dollar (9,85 Milliarden Euro) eingesammelt und wird dabei mit 1,25 Billionen Dollar bewertet.
Das Geld sei am Freitag an das Unternehmen überwiesen worden, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Der Rest der Runde, die ein Gesamtvolumen von bis zu 20 Milliarden Dollar erreichen könnte, solle in den kommenden Wochen abgeschlossen werden.
Ursprünglich habe OpenAI mehr als 30 Milliarden Dollar bei einer Bewertung von rund 1,4 Billionen Dollar anvisiert, hieß es weiter. Die Pläne seien jedoch angesichts eines breiteren Ausverkaufs von Aktien aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) und der Sorgen von Investoren über die Ausgaben für die KI-Infrastruktur zurückgeschraubt worden.
Die Stimmung gegenüber KI-Unternehmen hat sich im vergangenen Monat abgekühlt. So bewerten einige Investoren den geplanten Börsegang des Rivalen Anthropic mit rund 1,5 Billionen Dollar. Zuvor war mit etwa zwei Billionen Dollar gerechnet worden. Eine Stellungnahme von OpenAI lag der Nachrichtenagentur Reuters zunächst nicht vor.
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