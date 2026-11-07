OpenAI sammelte 11 Mrd. Dollar bei Investoren ein

Ursprünglich habe OpenAI mehr als 30 Milliarden Dollar bei einer Bewertung von rund 1,4 Billionen Dollar anvisiert, hieß es weiter. Die Pläne seien jedoch angesichts eines breiteren Ausverkaufs von Aktien aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) und der Sorgen von Investoren über die Ausgaben für die KI-Infrastruktur zurückgeschraubt worden.