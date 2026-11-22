Was mit einer Lasermessung den Anfang nahm, mündet am Montag, in einer Gerichtsverhandlung wegen zweifachen Mordversuches. Auf der Anklagebank sitzt ein Wiener (23), dem vorgeworfen wird, im Sommer bei einer wilden Verfolgungsjagd mit der Polizei den Tod von zwei Beamten in Kauf genommen zu haben.