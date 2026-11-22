Sporthistorisch für Österreich; die erste WM-Endrunde seit 28 Jahren. Auch für die „Krone„ ein Mega-Projekt, ein siebenköpfiges Reporter-Team rund um Sportchef Peter Moizi reiste kreuz und quer durch die USA, um das Großereignis von allen Seiten zu beleuchten. Knapp 15.000 Meilen auf Highways legten die WM-Cowboys und -Camper zurück.