„Asphalt, Abseits, Amerika“: Die WM-Reporter der „Krone“ schrieben ihren lustigen und schrägen Roadtrip nieder. DasBuch erscheint nächste Woche.
Sporthistorisch für Österreich; die erste WM-Endrunde seit 28 Jahren. Auch für die „Krone„ ein Mega-Projekt, ein siebenköpfiges Reporter-Team rund um Sportchef Peter Moizi reiste kreuz und quer durch die USA, um das Großereignis von allen Seiten zu beleuchten. Knapp 15.000 Meilen auf Highways legten die WM-Cowboys und -Camper zurück.
Von New York über Los Angeles bis nach Dallas, Miami und Las Vegas – das fünfwöchige Abenteuer bot ein unendliches Spektrum an lustigen Geschichten, schrägen Anekdoten und sensationellen Bildern.
„Ein verrückter Roadtrip, Erlebnisse für die Ewigkeit“, erzählt Moizi, „das wollten wir alles in einem Buch festhalten. Es soll keine trockene Nacherzählung der WM-Matches sein, sondern ein lustiges Tagebuch voller Lokalkolorit, Überraschungen und witziger Episoden.“
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Berühmte Auswanderer wie Wolfgang Puck, Klaus Heidegger oder Peter Wolf wurden in Malibu, Kansas City oder Florida besucht, mit Anhängern die Spiele analysiert und die Stimmung in den Fanmeilen aufgesaugt. „Wir waren als Reporter dort, wo sonst keiner hinkam“, erklärt WM-Camper Alex Hofstetter, „anstrengend, aber schön ...“
Ende nächster Woche erscheint „Asphalt, Abseits, Amerika“, das Buch kann bereits im Handel oder unter www.seifertverlag.at vorbestellt werden. Die WM-Endrunde 2026 unter dem Weihnachtsbaum.
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