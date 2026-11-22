Das nächste Transferfenster rückt mit großen Schritten näher. Im vergangenen Winter und auch dem davor verstärkte sich der GAK jeweils sehr gut. Deutlich mehr Arbeit wartet auf Sportchef Tino Wawra und sein Team aber im Sommer, denn zahlreiche Verträge laufen aus. Und auch der ein oder andere Abgang schon zuvor ist nicht ausgeschlossen. Wer wird wohl gehen, wer bleibt?