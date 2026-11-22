Immer mehr aufgebrochene und gesprengte Automaten: Wiener Trafikanten berichten der „Krone“, dass sie inzwischen fast wöchentlich Opfer von Raubzügen werden. Der Schaden: mehrere tausend Euro.
Ein lauter Knall an einem Samstagabend Mitte November reißt einen Anwohner in der Stuwerstraße im zweiten Bezirk aus dem Schlaf. Der Mann hält Nachschau und entdeckt zwei Vermummte, die drauf und dran sind, einen Zigarettenautomaten vor Martin Reichenauers Trafik zu knacken. Als der Anrainer sie anspricht, ergreifen sie die Flucht. Bis heute sind die Täter unbekannt, erzählt Trafikant Reichenauer im Gespräch mit der „Krone“.
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