„Krone“: Herr Brigadier, wie stellt sich die Situation in Niederösterreich dar?

Georg Härtinger: Die Statistik, die wir vom Ministerium ausgewertet bekommen haben, zeigt klar: Bis Oktober haben wir um 294 Zivildienstanträge mehr. Allein im zweiten Halbjahr haben sich um elf Prozent mehr für den Zivildienst entschieden. Das ist viel. Als ich vor zwei Jahren Militärkommandant geworden bin, haben sich noch 300 Personen mehr für das Bundesheer interessiert. Dabei sind 86 Prozent aller Grundwehrdiener mit ihrer Ausbildung sehr oder überaus zufrieden. In Tirol und im Burgenland ist das ganz anders als bei uns. Dort sind die Zahlen wirklich noch dramatischer. Das, was derzeit passiert, ist für uns alles andere als positiv.