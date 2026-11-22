Einen chronologischen Aufbau oder ein spezielles Detailkonzept gibt es hingegen nicht, Schwarz ließ sich von den Ideen und Persönlichkeiten zu den Liedern führen. Ein wichtiger Baustein war etwa auch die erste österreichische Frauenministerin Johanna Dohnal, die für die Musikerin auch ein Idol in Sachen Umgang mit mächtigen Männern war. „Sie hatte so eine ganz spezielle Ruhe im Diskurs. Sie ließ sich nie auf Aggressionen oder Streitereien ein, war völlig emotionslos bei der Sache und hat rational argumentiert.“ Die vor nicht allzu langer Zeit verstorbene Performancekünstlerin Valie Export hat Schwarz erst durch eine Ausstellung in einem Londoner Fotografiemuseum wahrgenommen. „Eigentlich sollte man sie kennen, aber sie ging tatsächlich lange an mir vorbei.“ Die einzelnen Stücke hat sie den jeweiligen Frauen teilweise auf den Leib geschrieben, teilweise gab es die Musik bereits und eine bestimmte Person wurde durch sie honoriert. Obwohl die Stücke von Schwarz nicht simpel sind, klingen sie eingängig. „Fast jedes Stück ist in einem anderen Takt komponiert worden, aber durch die Melodien wirkt alles flüssig.“