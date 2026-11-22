Die aus Hollabrunn stammende Jazzbassistin Gina Schwarz wurde vor drei Jahren für eine einmonatige Residenz nach Buenos Aires eingeladen. Zurück brachte sie das halbe Album „Ahnt Kai“ und ein Konzept, wie man starke Frauenfiguren der Historie in Jazzkompositionen packt. Der „Krone“ erzählt sie im Interview Details über das gelungene Vorhaben.
Weiblichkeit im Jazz - ein bekanntermaßen schwieriges und noch immer seltenes Thema. Ein Grund mehr für die profilierte Jazz-Bassistin Gina Schwarz ein ausschließlich aus Frauen bestehendes Gespann zusammenzusuchen, um ein Konzeptalbum über starke Frauen zu schreiben. Dabei war das ursprünglich gar nicht geplant, wie sie der „Krone“ im Interview verrät. „Im Februar 2023 hatte ich eine vierwöchige Artist Residency im argentinischen Buenos Aires. Ich bin sofort losgestartet, um mir in der Gegend Museen anzuschauen und bin sofort auf Frida Kahlo gestoßen. Ich bin auf eine Ausstellung von ihr gestoßen, die mich faszinierte. Davon inspiriert habe ich gleich ein Stück namens „Frida Kahlo“ geschrieben, weil ich dort sowieso zum Musikmachen und Netzwerken eingeladen war.“ Davon angestoßen, beschäftigte sich die Hollabrunnerin mit anderen starken Frauen aus unterschiedlichen Bereichen und gebar die Idee, ein in diese Richtung reichendes, konzeptionelles Werk zu fertigen.
Visionärinnen und Rebellinnen
Eine weitere Persönlichkeit war die schweizerisch-argentinische Dichterin Alfonsina Storni, die aus Autodidaktin für Aufruhr sorgte und vor knapp 100 Jahren mit einem unehelichen Kind Probleme mit dem Katholizismus Argentiniens bekam. An Brustkrebs erkrankt, nahm sie sich das Leben. Von dort aus schlug Schwarz die Brücke zur österreichisch-argentinischen Schriftstellerin Elsa Jerusalem. „Sie emigrierte in Buenos Aires und hat sich sehr stark für Prostituierte eingesetzt. Sie wollte Gesetze für Frauen schaffen und schrieb einen Roman, der verfilmt und dann von der Gestapo im Zweiten Weltkrieg verboten wurde.“ Angefeuert von den unterschiedlichen Schicksalen und der interessanten Grundthematik führte die Bassistin ihr Vorhaben nach der Argentinien-Residenz in Österreich weiter. Nicht zuletzt durch die Zeit in Südamerika erklingen viele der Kompositionen sehr leichtfüßig und spielerisch. „Es gibt so viele Frauen, die Visionärinnen und Rebellinnen sind – also habe ich einfach in die Richtung weitergemacht.“
Einen chronologischen Aufbau oder ein spezielles Detailkonzept gibt es hingegen nicht, Schwarz ließ sich von den Ideen und Persönlichkeiten zu den Liedern führen. Ein wichtiger Baustein war etwa auch die erste österreichische Frauenministerin Johanna Dohnal, die für die Musikerin auch ein Idol in Sachen Umgang mit mächtigen Männern war. „Sie hatte so eine ganz spezielle Ruhe im Diskurs. Sie ließ sich nie auf Aggressionen oder Streitereien ein, war völlig emotionslos bei der Sache und hat rational argumentiert.“ Die vor nicht allzu langer Zeit verstorbene Performancekünstlerin Valie Export hat Schwarz erst durch eine Ausstellung in einem Londoner Fotografiemuseum wahrgenommen. „Eigentlich sollte man sie kennen, aber sie ging tatsächlich lange an mir vorbei.“ Die einzelnen Stücke hat sie den jeweiligen Frauen teilweise auf den Leib geschrieben, teilweise gab es die Musik bereits und eine bestimmte Person wurde durch sie honoriert. Obwohl die Stücke von Schwarz nicht simpel sind, klingen sie eingängig. „Fast jedes Stück ist in einem anderen Takt komponiert worden, aber durch die Melodien wirkt alles flüssig.“
Den richtigen Kontext beachten
Nicht nur thematisch, auch personell hat sich Gina Schwarz weiblich aufgestellt. Auf „Ahnt Kai“ (das Album wurde nach einer indigenen mexikanischen Göttin der Freiheit, der Lebensfreude und des Schutzes von Frauen und Kindern benannt) musizieren und singen auch ausschließlich Frauen wie etwa Chanda Rule, Muriel Grossmann, Iris Camaa oder Lea Helm. Aufgelockert werden die einzelnen Lieder durch von Gästen eingesprochene Spoken-Word-Parts, kurze Gedichte, die zu den oft instrumentalen Jazz-Passagen einen Kontext zu den jeweiligen Personen vermitteln. Apropos Kontext: Schwarz hat stark darauf geachtet, diesen stets richtig zu wählen und sich zum Beispiel gewahr zu machen, dass man bei der Recherche zum Thema Feminismus vor vielen Jahrzehnten schnell in den Rassismus rutschte. „Ahnt Kai“ ist jedenfalls ein Album der verwinkelten Pfade und Wege. Es folgte der Intuition und wählte die Richtung nach Instinkt und Inspirationen.
Für die Musikerin taten sich dabei auch interessante Überraschungen auf. „Etwa, dass es mit dem Feminismus in den 70er-Jahren gar nicht so weit her war, wenn man das damit vergleicht, wie eigenständig die griechische Dichterin Sappho schon in der Antike war.“ Lässt sich jetzt die Wahl von Ahnt Kai als Albumtitel genauer beschreiben? „Ich fand es früh interessant, dafür eine Göttin herzunehmen. Über Ahnt Kai haben viele Leute noch nicht viel gelesen und man findet auch schwerer gute Informationen über sie. Sie hat sich gegen alle gängigen Rollenbilder von Frauen gestellt so einiges aufgebrochen.“ Wäre es nach Gina Schwarz gegangen, hätte sie sich auch beim Aufnahme- und Technikpersonal gerne mit Frauen umgeben. „In der Jazzszene ist das noch immer schwierig. Manche geben irgendwann auf oder schalten bei blöden Ansagen auf Durchzug. Wiederum anderen haben mehr Energie, um gegen solche Strömungen anzukämpfen.“
Gesellschaftliche Strukturen aufbrechen
Schwarz bleibt optimistisch, dass steter Tropfen zunehmend den Stein höhlt. „Wenn man jemanden so einen Gedanken einpflanzen kann und dieser jemand gibt das wiederum weiter – so entstehen Veränderungen. In den letzten zehn bis 15 Jahren hat sich dahingehend doch einiges verbessert, vor allem in Deutschland. Die sind uns in solchen Belangen immer den einen oder anderen Schritt voraus. „Ahnt Kai“ soll in vielfacher Hinsicht positiv ausstrahlen. „Man kann viele alte Strukturen in der Gesellschaft nicht mehr ändern oder umdrehen, aber man kann sich darum bemühen, neuen Strukturen Leben einzuhauchen.“ Für Schwarz war es nicht nur ein Luxus, einen Monat lang in Argentiniens Hauptstadt komponieren und musizieren zu können, sondern dort auch viele Ideen aufzusaugen. Bei all den vielen Projekten und ihrem Lehrauftrag am Institut für Popularmusik der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien bleibt nicht immer viel Zeit, aber eine Fortsetzung wäre im Falle einer Finanzierungshilfe denkbar. Starke Frauen gibt es noch zuhauf – und an musikalischer Kreativität hat es der Künstlerin ohnehin noch nie gefehlt.
Live im Wiener Porgy & Bess
Am 16. Jänner präsentiert Gina Schwarz mit ihren Musikerinnen das Album live im Wiener Jazzclub Porgy & Bess. Karten für die Show sind noch erhältlich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.