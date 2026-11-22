Während Katharina Truppe nach ihrem Ausfall von einem „Tag für die Tonne“ sprach, war die Verbandsspitze bemüht, die ersten Emotionen hintanzustellen. „Wir haben mit Katharina Truppe eine der schnellsten Läuferinnen im Team. Wir haben mit Katharina Liensberger einen Ausfall zu kompensieren. Das soll aber alles keine Entschuldigung sein: Wir müssen dorthin kommen, dass wir eine Mannschaft an den Start stellen, die auch einen schlechten Tag kompensieren kann“, erklärte Mitter knapp eine Woche, nachdem das Slalomteam der Männer in Levi nur knapp an einer Nullnummer vorbeigeschrammt war.