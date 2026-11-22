Schwere Vorwürfe werden derzeit gegen einen steirischen Polizeibeamten und obendrein ÖVP-Politiker erhoben: Der Mann soll nach Aussagen seiner Ex-Freundin nationalsozialistisches Gedankengut hegen. Bei einer freiwilligen Nachschau entdeckten Ermittler tatsächlich einschlägiges Material.
Das ist nichts, was einen Polizisten ehrt: Wie die „Krone“ erfahren hat, muss sich ein steirischer Beamter und auch noch ÖVP-Gemeinderat schweren Vorwürfen stellen. In diesem September sollen diese den Ermittlern ausgerechnet von seiner damaligen Freundin zugetragen worden sein. Die Frau, mittlerweile Ex-Lebensgefährtin, wurde nach einem heftigen Streit vom gemeinsamen Zuhause weggewiesen. Im Zuge dessen wurde sie auch von der Polizei einvernommen – und gab zu Protokoll, dass ihr Angetrauter nationalsozialistische Devotionalien sammeln würde und ihr das verabscheuenswürdige Material auch gezeigt hätte.
Vom Dienst suspendiert, aber noch im Amt
Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) stand schließlich vor seiner Tür. Der Tatverdächtige, der obendrein zu diesem Zeitpunkt auch noch zum dienstführenden Beamten ausgebildet wurde, stimmte einer freiwilligen Nachschau zu, bei der seine Kollegen auch fündig wurden: Unter anderem entdeckten sie einschlägige Bücher, Fotos, Postkarten und Briefe.
Ein Polizeibeamter steht im Verdacht, sich nationalsozialistisch wiederbetätigt zu haben. Die Ermittlungen laufen derzeit noch.
Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz
Bild: Christian Jauschowetz
Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, bestätigt „Ermittlungen gegen einen Polizeibeamten wegen des Verdachts der nationalsozialistischen Wiederbetätigung“. „Er wurde vorübergehend suspendiert“, klärt Polizeisprecher Fritz Grundnig zudem über die dienstrechtlichen Konsequenzen auf.
Und auch die ÖVP-Landespartei ist alarmiert: „Nationalsozialistisches Gedankengut und jede Form seiner Verherrlichung haben in der Steirischen Volkspartei keinen Platz. Wir nehmen die geschilderten Vorwürfe sehr ernst und werden diese genau prüfen. Es gilt die Unschuldsvermutung, etwaigen Ermittlungen der zuständigen Behörden werden wir nicht vorgreifen. Wenn sich die Vorwürfe erhärten, dann wird es seitens der Landespartei selbstverständlich entsprechende Konsequenzen geben“, heißt es. Sein politisches Amt dürfte der Mann also weiterhin innehaben ...
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