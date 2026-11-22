Das ist nichts, was einen Polizisten ehrt: Wie die „Krone“ erfahren hat, muss sich ein steirischer Beamter und auch noch ÖVP-Gemeinderat schweren Vorwürfen stellen. In diesem September sollen diese den Ermittlern ausgerechnet von seiner damaligen Freundin zugetragen worden sein. Die Frau, mittlerweile Ex-Lebensgefährtin, wurde nach einem heftigen Streit vom gemeinsamen Zuhause weggewiesen. Im Zuge dessen wurde sie auch von der Polizei einvernommen – und gab zu Protokoll, dass ihr Angetrauter nationalsozialistische Devotionalien sammeln würde und ihr das verabscheuenswürdige Material auch gezeigt hätte.