Viel zu viele Gegentore kassierte der VSV in den letzten Tagen. Mit der 2:6-Pleite gegen Laibach sind’s 23 (!) in den vergangenen vier Spielen. „Es fängt vorne an, auch wenn es weit weg vom Tor ist. Wenn man offensiv seine Fehler macht, löst das was in der Defensive aus. Ich glaube, das ist oft unser Problem“, sagt Defensivakteur Lukas Schreier.