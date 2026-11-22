Vor dem großen Fest wartet für die allermeisten Menschen noch Vorweihnachtsstress. Gleichzeitig ist am Arbeitsplatz noch so viel im alten Jahr zu erledigen. Manches davon hätten wir, seien wir ehrlich, längst hinter uns bringen müssen. Aber weil einiges liegen geblieben ist, muss es in den wenigen verbleibenden Wochen rasch geklärt und abgearbeitet werden – während gleichzeitig Weihnachtsvorbereitungen, Weihnachtsfeiern und Adventmärkte viel Zeit in Anspruch nehmen.