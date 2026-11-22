Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee, Lawinengefahr!

Während in den Niederungen Regen fällt, muss im Bergland mit einer guten Portion Neuschnee gerechnet werden – die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 800 und 1400 Metern Seehöhe. Von Sonntagfrüh bis Montagfrüh seien im westlichen Bergland laut Prognose der Unwetterzentrale oberhalb von etwa 1200 bis 1400 Metern häufig um 20 Zentimeter, rund um den Arlberg auch bis zu 30 Zentimeter Neuschnee in Sicht.