Während der Norden und Osten noch einmal mit Sonnenschein in den Sonntag startet, beginnt der Tag im übrigen Österreich bereits wolkenverhangen. Im Laufe des Sonntags wird es zunehmend regnerisch – Neuschnee ist in den Bergen zu erwarten. Die Temperaturen rasseln zudem in den Keller.
Noch einmal genießen darf man so manches Sonnenfenster am Vormittag in Regionen im Norden, Osten sowie Südosten, wobei regional auch Nebelfelder den Ausblick trüben können.
Im Gegensatz dazu startet der Sonntag in den restlichen Regionen grau in grau. Dichte Wolken breiten sich nach und nach aus, und die haben im Westen und Südwesten Niederschlag im Gepäck. Nass wird es in weiterer Folge auch in Teilen Kärntens, aber auch in der Steiermark.
Wird es in Ihrer Region nass? Schauen Sie in unserem Regen-Tracker nach:
Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee, Lawinengefahr!
Während in den Niederungen Regen fällt, muss im Bergland mit einer guten Portion Neuschnee gerechnet werden – die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 800 und 1400 Metern Seehöhe. Von Sonntagfrüh bis Montagfrüh seien im westlichen Bergland laut Prognose der Unwetterzentrale oberhalb von etwa 1200 bis 1400 Metern häufig um 20 Zentimeter, rund um den Arlberg auch bis zu 30 Zentimeter Neuschnee in Sicht.
Damit steigt auch die Lawinengefahr: in erster Linie in Höhenlagen oberhalb von 2500 Meter Seehöhe, informierten die Lawinenwarndienste Tirols und Vorarlbergs bereits am Samstag.
Hier geht‘s zum detaillierten Wetterbericht speziell für Ihre Region!
Trocken bleibt es hingegen im Norden und Osten bis zum Abend. Mit dem Sonnenschein ist es aber auch hier spätestens ab dem frühen Nachmittag vorbei und die Wolken übernehmen.
Spürbar kälter
Ganz generell gilt die Devise: dick einpacken! Denn die kalte Luft versetzt den Tageshöchstwerten einen gehörigen Dämpfer: In der Früh werden minus fünf bis plus drei Grad erreicht – viel wärmer wird es wohl nicht. Am Nachmittag werden österreichweit nur noch drei bis sieben Grad erreicht.
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