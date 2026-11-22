Um ein reibungsfreies Rennwochenende zu gewährleisten, hat Las Vegas für den Grand Prix in der „Stadt der Sünde“ kurzerhand neue Gesetze ins Leben gerufen – ganz zum Unmut der Einwohner.
Bereits im September hatten die Arbeiten für den Grand Prix begonnen – mit unangenehmen Auswirkungen auf den Alltag in Las Vegas. Zum Rennwochenenden fielen 60 Bushaltestellen weg, auch einige Gehsteige durften nicht mehr verwendet werden. Bei freiem Blick auf die Rennstrecke mussten Bars zudem bis zu 50.000 US-Dollar (ca. 45.600 Euro) zahlen.
Blickdichte Brücken
Teuer kann es allerdings auch für die Einwohner der Stadt werden. Die Brücken über die gesperrten Straßen wurden blickdicht abgeschirmt, um zu verhindern, dass Hunderte Leute zeitgleich auf den Überführungen stehen und diese statisch überlasten.
Zusätzlich sollen Polizisten an den „Durchganszonen“ kontrollieren, dass sich auch jeder an die Regeln hält. Wer stehen bleibt, riskiert eine Strafe von bis zu 1000 Dollar.
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