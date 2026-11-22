Bereits im September hatten die Arbeiten für den Grand Prix begonnen – mit unangenehmen Auswirkungen auf den Alltag in Las Vegas. Zum Rennwochenenden fielen 60 Bushaltestellen weg, auch einige Gehsteige durften nicht mehr verwendet werden. Bei freiem Blick auf die Rennstrecke mussten Bars zudem bis zu 50.000 US-Dollar (ca. 45.600 Euro) zahlen.