Für Verstappen ist es die 51. Pole seiner Karriere. „Wir hatten ein solides Qualifying. In der ersten Reihe zu stehen, ist sehr gut für uns“, sagte der Niederländer, der im Vorjahr in der US-Glücksspielmetropole klar vor Russell und Antonelli triumphiert hatte. Seit dem Comeback der Motorsport-Königsklasse in Las Vegas gewann immer ein Fahrer aus der ersten Startreihe, zweimal Verstappen, einmal Russell. Antonelli sprach von einem „sehr komischen“ Qualifying, da er zunächst kein Gefühl im Auto gehabt hatte. „Das kam sehr unerwartet. Das war alles der Windschatten“, betonte der 20-Jährige, der um fünf Plätze zurückversetzt wird.