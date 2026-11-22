Renntag in der „Stadt der Sünde“! Wer gewinnt den Großen Preis von Las Vegas? Wir berichten ab 5 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli hat im Qualifying für den Großen Preis von Las Vegas die schnellste Runde gedreht. Wegen eines strafbaren Motorenwechsels im Mercedes des Italieners erbt allerdings der zweitplatzierte Red-Bull-Pilot Max Verstappen die Poleposition für das Rennen. Die erste Startreihe in der Wüste Nevadas komplettiert George Russell im zweiten Silberpfeil, Antonelli geht von Rang sechs in den Grand Prix.
Für Verstappen ist es die 51. Pole seiner Karriere. „Wir hatten ein solides Qualifying. In der ersten Reihe zu stehen, ist sehr gut für uns“, sagte der Niederländer, der im Vorjahr in der US-Glücksspielmetropole klar vor Russell und Antonelli triumphiert hatte. Seit dem Comeback der Motorsport-Königsklasse in Las Vegas gewann immer ein Fahrer aus der ersten Startreihe, zweimal Verstappen, einmal Russell. Antonelli sprach von einem „sehr komischen“ Qualifying, da er zunächst kein Gefühl im Auto gehabt hatte. „Das kam sehr unerwartet. Das war alles der Windschatten“, betonte der 20-Jährige, der um fünf Plätze zurückversetzt wird.
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