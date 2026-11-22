Rekord für Hoff Thorup zweitrangig

In diesem Zusammenhang wies der Däne einmal mehr auf die hohe Leistungsbereitschaft seiner Kicker hin. Dies habe für ihn mehr Bedeutung als der Bundesliga-Startrekord. „Das Wichtigste für mich ist, eine Mannschaft zu sehen, die weiter gut in Form ist und hart arbeitet“, betonte Hoff Thorup. Sinnbildlich für die Steigerung von Rapid im Vergleich zur Vorsaison stehen die Auftritte von Yusuf Demir. Im Frühjahr noch zumeist enttäuschend, entwickelte er sich zuletzt zum Schlüsselspieler, schaffte die Rückkehr ins ÖFB-Team und glänzte gegen den GAK mit einem Doppelpack. „Er ist derzeit einer der besten Spieler der Liga, ich bin sehr froh, ihn in meinem Team zu haben. Es ist bei uns aber auch keine One-Man-Show“, sagte Hoff Thorup.