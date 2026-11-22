Bei Rapids Akteuren schlagen nach dem Rekordstart in die Fußball-Bundesligasaison ganz offensichtlich zwei Seelen in einer Brust. Offen vom Meistertitel will beim Spitzenreiter nach 13 Runden niemand sprechen, allerdings soll auch die derzeit herrschende Euphorie nicht abgewürgt werden. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn du jede Woche gewinnst, magisch“, schwärmte Stürmer Ercan Kara nach dem 3:0 am Samstag beim GAK, versprach aber gleichzeitig: „Wir bleiben am Boden.“
Bei den Fans hingegen ist nach zwölf Liga-Siegen bei nur einer Niederlage Träumen angesagt. Der Glaube an die erste Meisterschaft seit 2008 wächst, wie die große Begeisterung der knapp 3.000 nach Graz gereisten Anhänger zeigte. „Wir wollen ihnen so viel wie möglich zurückgeben“, sagte Trainer Johannes Hoff Thorup. „Es gibt im Moment eine spezielle Verbindung zwischen den Spielern und den Fans. Sie bekommen Spieler zu sehen, die ihren Klub bestmöglich repräsentieren.“
Rekord für Hoff Thorup zweitrangig
In diesem Zusammenhang wies der Däne einmal mehr auf die hohe Leistungsbereitschaft seiner Kicker hin. Dies habe für ihn mehr Bedeutung als der Bundesliga-Startrekord. „Das Wichtigste für mich ist, eine Mannschaft zu sehen, die weiter gut in Form ist und hart arbeitet“, betonte Hoff Thorup. Sinnbildlich für die Steigerung von Rapid im Vergleich zur Vorsaison stehen die Auftritte von Yusuf Demir. Im Frühjahr noch zumeist enttäuschend, entwickelte er sich zuletzt zum Schlüsselspieler, schaffte die Rückkehr ins ÖFB-Team und glänzte gegen den GAK mit einem Doppelpack. „Er ist derzeit einer der besten Spieler der Liga, ich bin sehr froh, ihn in meinem Team zu haben. Es ist bei uns aber auch keine One-Man-Show“, sagte Hoff Thorup.
Seine Truppe überbot mit 36 Punkten aus den ersten 13 Runden die Saisonstart-Bestmarke von Red Bull Salzburg aus dem Herbst 2021 um einen Zähler. Mit 42 Toren wurde der eigene Meisterschafts-Rekord aus dem Jahr 1986 eingestellt. Zudem hält Rapid bei zehn Pflichtspiel-Erfolgen en suite. „Es ist gerade richtig geil, wie wir spielen“, resümierte Kapitän Matthias Seidl.
Seidl hebt großen Zusammenhalt hervor
Der Mittelfeldmann zählt zu jener Startformation, die von Hoff Thorup seit vielen Wochen wenn überhaupt, dann nur minimal verändert wird. Umso größere Bedeutung komme jenen Spielern zu, die derzeit in der zweiten oder dritten Reihe stehen, so Seidl. „Alle ziehen voll mit, egal, ob sie spielen, auf der Bank sitzen oder auf der Tribüne sitzen.“
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