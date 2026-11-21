Wasserstoff aus grünem Strom: Das ist machbar. Warum fahren wir dann nicht alle mit dem Wasserstoffauto? Ein Erklärungsversuch von „Krone“-Wissenschaftsexperte Dr. Christian Mähr.
Bei 700-fachem Atmosphärendruck passen in einen Liter gerade einmal 40 Gramm Wasserstoff. Die darin enthaltene Energie entspricht etwa einem „Achtel“ Benzin. Letzteres kann man bei Atmosphärendruck im Auto mitführen, in einem Blechkanister. Aber wenn man den Wasserstoff verflüssigt? Dazu muss man ihn nur auf minus 250 Grad abkühlen. Und dann wäre die Energiedichte doch höher, oder? Na ja, 70 Gramm pro Liter statt der erwähnten 40, das macht das Kraut auch nicht mehr fett. Außerdem müsste man dann einen beträchtlichen Teil der Energie zum Abkühlen aufwenden …
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