Die Polizei gab den Angehörigen die Zeit zur Trauer, um den erstochenen 30-jährigen Ehemann, Vater, Bruder und Sohn beerdigen zu können. Nun fanden aber die Befragungen des überlebenden Opfers und jenes Bruders statt, der in der Nacht zum Montag in Perg verhindert hatte, dass es weitere Todesopfer gab. Und nun ist auch klar, was sich im Haus abspielte, in dem die türkische Familie – drei Brüder und deren Eltern – in vier Wohnungen lebten.