An den unterschiedlichen Rollen der beiden Spielstätten soll sich nichts ändern. Während das Montforthaus auf Kongresse und größere Business-Events setzt, bleibt das Alte Hallenbad für freie Kulturformate reserviert. Vereine und regionale Veranstaltungen sollen nach Angaben der Gesellschaft auch künftig ihren Platz haben. Gleichzeitig will man gezielt Veranstalter aus dem gesamten Bodenseeraum – von Vorarlberg über Liechtenstein und die Ostschweiz bis nach Süddeutschland – ansprechen.