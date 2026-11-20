Die Montforthaus Feldkirch GmbH hat einen Fahrplan für die kommenden Jahre beschlossen. Die Mitglieder der Generalversammlung und des Aufsichtsrats haben am Montag die gemeinsame Ausrichtung für das Montforthaus und das Alte Hallenbad bis 2032 festgelegt. Das Ziel: Die beiden Häuser sollen künftig stärker gemeinsam vermarktet werden und mehr Geld mit Tagungen und Firmenkunden verdienen.
An den unterschiedlichen Rollen der beiden Spielstätten soll sich nichts ändern. Während das Montforthaus auf Kongresse und größere Business-Events setzt, bleibt das Alte Hallenbad für freie Kulturformate reserviert. Vereine und regionale Veranstaltungen sollen nach Angaben der Gesellschaft auch künftig ihren Platz haben. Gleichzeitig will man gezielt Veranstalter aus dem gesamten Bodenseeraum – von Vorarlberg über Liechtenstein und die Ostschweiz bis nach Süddeutschland – ansprechen.
Rechnungshof-Kritik wird abgearbeitet
Mit dem Beschluss reagiert die städtische Gesellschaft auch auf den verheerenden Bericht des Rechnungshofs, in dem eine bessere Steuerung und klarere Ziele angemahnt worden waren. Das Budget für 2027 wurde deshalb erstmals nach Monaten und Quartalen aufgeschlüsselt, um Einnahmen und Ausgaben unterjährig genauer kontrollieren zu können.
Zudem wird ein neues Kennzahlensystem eingeführt, das neben Besucherzahlen künftig auch Deckungsbeiträge einzelner Veranstaltungen auswertet. Der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Flach begründet das mit dem Bedarf an „verlässlichen Zahlen“, um Entwicklungen früher zu erkennen. Nach den ersten Umsetzungsschritten will die Gesellschaft auch den eigenen Personalstand und die internen Abläufe auf den Prüfstand stellen.
Kultur und Wirtschaft unter einem Dach
Bürgermeister Manfred Rädler betont, dass beide Häuser für das kulturelle und gesellschaftliche Leben in der Stadt unverzichtbar seien. „Die neue Strategie verbindet diesen Auftrag mit einer klaren wirtschaftlichen Ausrichtung. Ziel ist, beide Häuser verantwortungsvoll weiterzuentwickeln und ihren Nutzen für die Stadt und die Menschen in der Region zu stärken“, erläutert der Stadtchef.
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