Die Rollen vor dem Kracher am Samstagabend sind klar verteilt: Der GAK ist im Duell mit Tabellenführer Rapid der klare Außenseiter. Das 0:8 im Hinspiel ist zum Glück schon lange aus den Köpfen der Akteure. Abwehrchef Michael Sollbauer weiß trotzdem, wie die „Rotjacken“ seinen Ex-Klub, der mit rund 2500 Fans anreist, knacken können.