Die Rollen vor dem Kracher am Samstagabend sind klar verteilt: Der GAK ist im Duell mit Tabellenführer Rapid der klare Außenseiter. Das 0:8 im Hinspiel ist zum Glück schon lange aus den Köpfen der Akteure. Abwehrchef Michael Sollbauer weiß trotzdem, wie die „Rotjacken“ seinen Ex-Klub, der mit rund 2500 Fans anreist, knacken können.
Die Hürde könnte aktuell größer wohl nicht sein! Der GAK konnte keines der letzten sechs Ligaspiele gewinnen, holte in diesem Zeitraum drei Punkte. Am Samstag kommt Rapid zum Kracher nach Graz – und der Wiener Tabellenführer konnte elf der bisherigen zwölf Partien für sich entscheiden, holte acht Siege in Serie. Mit einem Torverhältnis von 27:3.
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