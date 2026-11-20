Rücktrittsforderung bleibt aufrecht

Aus Sicht der Neos steht das Abstimmungsverhalten der ÖVP im Widerspruch zu den Ankündigungen der Schwarzen. „Sobald es um verbindliche Schritte ging, hat die ÖVP die Diskussion in der Stadtvertretung abgewürgt. Wer ernsthaft aufarbeiten will, geht so nicht mit einem Antrag um“, ärgerte sich der pinke Stadtvertreter Ricardo Griesser. Zudem forderte er den Rücktritt Tschanns, da sich durch die inzwischen rechtskräftige Verurteilung die Sachlage geändert hätte. Im Wahlkampf hätte sich Tschann noch darauf berufen, dass kein Schuldspruch vorliege – mit dem nun rechtskräftigen Urteil sei dieser Zweifel ausgeräumt und eine politische Konsequenz unumgänglich.