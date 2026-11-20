Aktuell ist Johannes Strolz das einzige Ländle-Skiass, das im Weltcup zu Slalom-Einsätzen kommt. Beim Heimrennen in Gurgl ist der 34-Jährige aus Warth aber nicht der einzige Vorarlberger, der im Starthaus stehen wird. Verantworlich dafür: Ein 20-Jähriger aus dem Oberland, der bereits in Kitzbühel Weltcupluft schnuppern durfte.
„Ich fühle mich hervorragend. Im Sommer ist ordentlich was weitergegangen“, strahlt Christopher Lisch. Der 20-jährige Oberländer, der vor geraumer Zeit mit seiner Mama Eva nach Kitzbühel gezogen war und von ihrem Lebensgefährten – der Trainerikone Christian Leitner – unterstützt wird, ist seit Mai Mitglied des ÖSV-C-Kaders. „Wir haben eine richtig starke Gruppe mit einigen Läufern, die ich schon aus Stams kenne und mit Tobi Erler und Fredl Hanser zwei Toptrainer.“
Bevor der Fischer-Pilot dann Ende November in Hippach seine Rennsaison eröffnen wird, wartet bereits an diesem Sonntag ein echtes Highlight. „Da darf ich beim Weltcup-Slalom in Gurgl als Vorläufer an den Start gehen“, verrät Lisch, für den es allerdings keine Premiere ist. Bereits im Jänner dieses Jahres war der Youngster bei seinem „Heimrennen“ auf dem Kitzbüheler Ganslernhang als Testpilot im Einsatz gewesen.
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