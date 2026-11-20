Bevor der Fischer-Pilot dann Ende November in Hippach seine Rennsaison eröffnen wird, wartet bereits an diesem Sonntag ein echtes Highlight. „Da darf ich beim Weltcup-Slalom in Gurgl als Vorläufer an den Start gehen“, verrät Lisch, für den es allerdings keine Premiere ist. Bereits im Jänner dieses Jahres war der Youngster bei seinem „Heimrennen“ auf dem Kitzbüheler Ganslernhang als Testpilot im Einsatz gewesen.