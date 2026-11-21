Plötzlich losgerollt sind die Bagger in Bad Gastein. Grünland wird gerodet. Ein Investor aus Großarl baut einen Hotelkomplex mit zwei Häusern, Zweitwohnungen und einer Tiefgarage inklusive Verbindungstunnel. Der 1928 errichtete Sonnwendhof muss diesem Bau weichen. Laut Anrainern ist dabei aber vieles noch ungeklärt. Es liegt eine Revision beim Verwaltungsgerichtshof auf.