Völlig überraschend starteten die Bauarbeiten eines großen Hotelprojekts bei der Bad Gasteiner Ortseinfahrt in Salzburg. Der plötzliche Beginn wirft bei Anrainern Zweifel an Rechtmäßigkeit auf. Auch Sprengungen im Berg stehen im Raum. Zudem erlaubt eine alte Widmung dort sogar Zweitwohnsitze.
Plötzlich losgerollt sind die Bagger in Bad Gastein. Grünland wird gerodet. Ein Investor aus Großarl baut einen Hotelkomplex mit zwei Häusern, Zweitwohnungen und einer Tiefgarage inklusive Verbindungstunnel. Der 1928 errichtete Sonnwendhof muss diesem Bau weichen. Laut Anrainern ist dabei aber vieles noch ungeklärt. Es liegt eine Revision beim Verwaltungsgerichtshof auf.
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