Der 14. August 2026 wird Sturm Graz-Trainer Fabio Ingolitsch, Altach-Spieler Yann Massombo und vielen anderen in (schlechter) Erinnerung bleiben. Was passierte an diesem und an den folgenden Tagen wirklich? Die „Krone“ liefert vor dem Altacher Heimspiel am Sonntag (14.30) gegen die Steirer die Chronologie der Ereignisse.
14. August: Auf der Fahrt zum Abschlusstraining erhält Yann Massombo einen Anruf von Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch, wonach der Weg für ihn zu Sturm Graz frei sei. Der Franzose teilt nach dem Training der völlig überraschten sportlichen Führung der Altacher mit, dass er die Reise zum Graz-Spiel nicht mitmachen werde. Noch am selben Tag meldet sich Massombos Berater mit den großen Verdienstmöglichkeiten des Franzosen bei Sturm in Altach. Da können die Rheindörfler nicht mitgehen.
15. August: Altach verliert das Spiel bei Sturm 0:1, Srdjan Hrstic ersetzt dabei Massombo im Graz. Es folgen vier weitere Pleiten in Serie.
16. August: Der SCRA suspendiert Massombo.
23. August: Sturm-Präsident Christian Jauk bezichtigt Altach schwerwiegender Verfehlungen gegenüber Massombo. Konkret wird er dabei nicht. Altach schweigt dazu.
26. August: Die Rheindörfler pardonieren den Franzosen. Er darf wieder mittrainieren und auch spielen. Er entschuldigt sich bei seinen Mitspielern und dem Klub.
29. August: Massombo wird im Spiel bei Meister LASK zum ersten Mal wieder eingesetzt. Ohne Erfolg, die Linzer siegen 3:0.
4. September: Massombo steht im ÖFB-Cup gegen Bischofshofen erstmals wieder in der Startelf und erzielt das 1:0. In der Bundesliga macht der 26-Jährige Tore gegen GAK und Austria Wien. Er zählt zuletzt zu den besten Altach-Spielern.
22. November: Ingolitsch und Massombo stehen sich erstmals nach der Anruf-Affäre wieder als Kontrahenten gegenüber.
Wenn am Sonntag Altach gegen Sturm Graz spielt, werden entbehrliche Erinnerungen wach. Es geht um jenen Anruf von Fabio Ingolitsch, der auslöste, dass Yann Massombo am 14. August dieses Jahres nicht in den Reisebus der Rheindörfler mit dem Ziel Graz stieg. Und somit beim Duell Sturm gegen Altach fehlte. Ingolitschs Aussagen von damals: „Der Weg für dich zu Sturm Graz ist frei.“ Damit war für Massombo klar, dass er bald beim steirischen Topklub landen würde. Sein Verdienst wäre laut seinen Beratern ein Vielfaches von jenem im Ländle gewesen.
Dann folgte eine Schmierenkomödie ersten Ranges: Mit Beteuerungen von Ingolitsch, nichts Unrechtes getan zu haben – so etwas sei in diesem Geschäft üblich. Dass der Anruf am Tag vor dem Duell zwischen Sturm und Altach erfolgte, war kein Zufall. Das war dem Magister der Naturwissenschaften mit Sicherheit voll bewusst. Auch Sturm-Präsident Christian Jauk spielte mit: Im SKY-Interview unterstellte er Altach schwerwiegende Verfehlungen, ohne konkret zu werden. Und Altach? Schweigt bis heute – wie immer, weil man ein netter Verein sein will – ohne Ecken und Kanten. Ingolitsch war wie Massombo ein Verlierer: Der Wechsel des Franzosen kam nie zustande.
Übrigens passend und rechtzeitig zum morgigen Heimspiel gegen Sturm: Der bulgarische Top-Klub Levski Sofia soll Interesse an Massombo haben...
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