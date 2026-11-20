Dann folgte eine Schmierenkomödie ersten Ranges: Mit Beteuerungen von Ingolitsch, nichts Unrechtes getan zu haben – so etwas sei in diesem Geschäft üblich. Dass der Anruf am Tag vor dem Duell zwischen Sturm und Altach erfolgte, war kein Zufall. Das war dem Magister der Naturwissenschaften mit Sicherheit voll bewusst. Auch Sturm-Präsident Christian Jauk spielte mit: Im SKY-Interview unterstellte er Altach schwerwiegende Verfehlungen, ohne konkret zu werden. Und Altach? Schweigt bis heute – wie immer, weil man ein netter Verein sein will – ohne Ecken und Kanten. Ingolitsch war wie Massombo ein Verlierer: Der Wechsel des Franzosen kam nie zustande.