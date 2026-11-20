Situation eskalierte

Bei der darauffolgenden Überprüfung der Personalien zeigte sich der junge Mann von Beginn an unkooperativ. Die Lage spitzte sich in weiterer Folge immer mehr zu, schließlich ging der 21-Jährige mit brutaler Gewalt auf die Polizisten zu. Im Zuge der Attacke wurden drei Beamte verletzt, auch der Angreifer erlitt leichte Blessuren.