Ein junger Randalierer sorgte in Vorarlbergs Landeshauptstadt für Aufruhr. Der Mann war nach einer Sachbeschädigung geschnappt worden, bei der Verhaftung leistete er extremen Widerstand.
Zugetragen haben sich die wilden Szenen am späten Donnerstagabend mitten in Bregenz: Ein 21-Jähriger tobte sich zunächst bei einem Wohnkomplex an einem Eingangsportal aus Glas aus, anschließend suchte er das Weite. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Suchaktion konnte eine Streife der Polizei den Flüchtigen rasch ausfindig machen.
Situation eskalierte
Bei der darauffolgenden Überprüfung der Personalien zeigte sich der junge Mann von Beginn an unkooperativ. Die Lage spitzte sich in weiterer Folge immer mehr zu, schließlich ging der 21-Jährige mit brutaler Gewalt auf die Polizisten zu. Im Zuge der Attacke wurden drei Beamte verletzt, auch der Angreifer erlitt leichte Blessuren.
Der Randalierer wurde schließlich festgenommen und nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.
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