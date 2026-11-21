Per Gerichtsentscheid soll der Eingang der Auszeit-WG in Wien-Simmering künftig unverriegelt bleiben. Die Stadt spricht von einem Einzelfall und geht dagegen vor. Denn so macht es wohl nicht viel Sinn: Zwei strafunmündige Bewohner, beide 13, sollen trotz Betreuung erneut straffällig gewesen sein – bei einem Überfall wurde sogar eine Frau verletzt.