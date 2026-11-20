Der letzte Sieg der Altacher gegen Sturm Graz in der Bundesliga ist schon eine Weile her, 2021 siegten die Rheindörfler letztmals. Nur gegen Salzburg dauert die Unserie noch länger an. Aber auch gegen drei andere Teams sind die Ländle-Kicker mehr als 1000 Tage sieglos.
Zuletzt feierten die Altacher im Jänner 2021 einen vollen Erfolg, wenn der Gegner Sturm Graz geheißen hat. Noch länger dauert die Unserie gegen Salzburg, der Sieg gegen die Mozartstädter datiert aus dem Mai 2019.
Gut, dass es neben der Bundesliga auch den Pokalbewerb gibt. Denn genau gegen die beiden Gegner, gegen die in der Bundesliga in den letzten Jahren nichts geklappt hat, haben die Altacher in der letzten Saison im ÖFB-Cup gewonnen. 3:1 im Viertelfinale daheim gegen Sturm und 1:0 im Halbfinale in Salzburg. „Genau an diese Spiele müssen wir uns erinnern und die Erfolge von damals mitnehmen, dann kann es Punkte geben“, sagt Patrick Greil vor dem Duell mit den Steirern.
Die beiden Kontrahenten sind übrigens nicht die einzigen Gegner, gegen die Altach schon lange kein Erfolgserlebnis zu verzeichnen hat. Gegen Rapid wartet man seit August 2021 auf einen vollen Erfolg, gegen Hartberg seit Juli 2021. Und auch gegen Ländle-Konkurrent Austria Lustenau gab es zuletzt im April 2024 einen Sieg. Dazwischen sind die Grün-Weißen allerdings abgestiegen und erst im Sommer 2026 wieder in die Bundesliga zurückgekehrt. Das erste Duell in dieser Saison endete 2:0 für die Elf von Trainer Markus Mader.
Auswärts droht Pleitejahr
Die sieglose Zeit mit 1000 und mehr Tagen ohne Sieg, wie gegen die fünf oben genannten Klubs, ist nicht die einzige Pleitenserie der Rheindörfler. Schon am nächsten Wochenende droht ihnen neuerlich Ungemach. Sollte die Zaric-Elf beim GAK nicht gewinnen, hätte man immerhin schon ein ganzes Jahr auf fremden Plätzen nicht siegen können.
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