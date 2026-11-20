Gut, dass es neben der Bundesliga auch den Pokalbewerb gibt. Denn genau gegen die beiden Gegner, gegen die in der Bundesliga in den letzten Jahren nichts geklappt hat, haben die Altacher in der letzten Saison im ÖFB-Cup gewonnen. 3:1 im Viertelfinale daheim gegen Sturm und 1:0 im Halbfinale in Salzburg. „Genau an diese Spiele müssen wir uns erinnern und die Erfolge von damals mitnehmen, dann kann es Punkte geben“, sagt Patrick Greil vor dem Duell mit den Steirern.