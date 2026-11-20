Nach dem Fund einer toten Frau in einem Garten im Vorarlberger Satteins wurde über den 59-jährigen Ehemann nun die Untersuchungshaft verhängt. Der Verdächtige ist bereits in die Justizanstalt Feldkirch überstellt worden, er bestreitet die Tat vehement.
Die Gemeinde Satteins steht immer noch unter kollektivem Schock. Am Mittwochvormittag war dort, wie berichtet, die Leiche einer Frau gefunden worden, die seit dem 13. Oktober als abgängig galt.
Der Körper war im Garten eines Wohnhauses vergraben – obwohl die Tote in Nylonfolie eingewickelt war, hatte ein Leichenspürhund der Polizei sofort angeschlagen. Als Verdächtiger geriet schnell der Ehemann ins Visier der Ermittler, zumal dieser sich bereits in der ersten Vernehmung in diverse Widersprüche verstrickte.
Ehemann bestreitet Tat nach wie vor
Die Polizei nahm den Verdächtigen noch am Mittwoch fest und brachte ihn ins Landeskriminalamt, um ihn eingehend zu befragen. Der Mann beharrt nach wie vor darauf, nichts mit der Schreckenstat zu tun zu haben – für ihn gilt die Unschuldsvermutung.
Überstellung in die Justizanstalt Feldkirch
Nach am Donnerstagabend überstellte die Polizei den 59-Jährigen in die Justizanstalt Feldkirch. Am Freitag gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass über den Verdächtigen offiziell die Untersuchungshaft verhängt wurde. Die genauen Umstände rund um den Tod der Frau sind noch völlig unklar, das gilt insbesondere für das Motiv.
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