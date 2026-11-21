Die Frau möchte Geld – und zwar sehr viel. Sie reklamiert einen Kunstfehler und fordert aufgrund ihrer schweren gesundheitlichen Probleme 295.000 Euro Schadensersatz. Sie könne sich kaum bewegen, sei selbst für kurze Wege auf einen Rollator angewiesen, so die Klägerin. Im Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch gerät ihre Darstellung allerdings gehörig ins Wanken: Denn den Rollator braucht sie offenbar gar nicht so dringend. Unter anderem will ein Privatdetektiv beobachtet haben, wie die Frau die Gehhilfe kurzerhand hochgehoben hat und damit etliche Meter über einen holprigen Pflasterweg lief. „Die braucht keinen Rollator“, so sein Fazit.