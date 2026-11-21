Eine Vorarlbergerin fordert in einem Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch aufgrund massiver gesundheitlichen Schäden Schadensersatz. Doch so schlecht scheint es ihr womöglich gar nicht zu gehen. Das legen jedenfalls die Aussagen jener Privatdetektive nahe, welche die Frau eine Woche lang beobachtet haben.
Die Frau möchte Geld – und zwar sehr viel. Sie reklamiert einen Kunstfehler und fordert aufgrund ihrer schweren gesundheitlichen Probleme 295.000 Euro Schadensersatz. Sie könne sich kaum bewegen, sei selbst für kurze Wege auf einen Rollator angewiesen, so die Klägerin. Im Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch gerät ihre Darstellung allerdings gehörig ins Wanken: Denn den Rollator braucht sie offenbar gar nicht so dringend. Unter anderem will ein Privatdetektiv beobachtet haben, wie die Frau die Gehhilfe kurzerhand hochgehoben hat und damit etliche Meter über einen holprigen Pflasterweg lief. „Die braucht keinen Rollator“, so sein Fazit.
Massive Schmerzen nach Infiltration
Die Vorgeschichte reicht bis ins Jahr 2019 zurück. Nach einem Auffahrunfall ließ sich die Klägerin wegen anhaltender Beschwerden an der Halswirbelsäule ärztlich behandeln. Nach einer Infiltration im Februar 2020 verschlechterte sich ihr Zustand nach eigenen Angaben dramatisch. Ihr Vorwurf: Der Arzt habe zu tief gestochen und sie schwer geschädigt. Seither leide sie unter massiven Schmerzen und Bewegungseinschränkungen.
„Wie ein Blitz“ dem Hund hinterhergejagt
Mehrere medizinische Gutachten stützten zunächst wesentliche Teile ihrer Darstellung. Doch die Gegenseite wurde misstrauisch und ließ die Frau eine Woche lang observieren. Was die Detektive dabei beobachtet haben wollen, passt so gar nicht zum geschilderten Leidensbild. Beispielsweise soll die Klägerin stundenlang mit Spaten und Schubkarre im Garten gearbeitet haben. Ein Ermittler berichtete sogar, wie sie ihrem Hund „wie ein Blitz“ nachgelaufen sei.
Von Zittern, Gangstörungen oder motorischen Einschränkungen wollen die Detektive ebenfalls nichts bemerkt haben. Dabei hatte die Frau bei ihrer gerichtlichen Befragung und bei einer Einvernahme bei sich zu Hause ein ganz anderes Szenario beschrieben: Sie hätte einen „permanenten Blitz im Kopf“, Gartenarbeiten seien ihr nicht möglich.
Gutachten spricht von einer „massiven Aggravation“
Als man sie mit den heimlichen Aufnahmen konfrontierte, verwies sie auf Medikamente – und schwieg. Ihr Lebensgefährte vermutete sogar eine Manipulation, das Bundeskriminalamt stellte jedoch keine fest. Zusätzliche Brisanz erhält der Fall durch ein Ergänzungsgutachten. Darin ist von einer „massiven Aggravation“ die Rede – also einer erheblichen Übertreibung von Beschwerden. Ob und wie schwer die Frau tatsächlich geschädigt wurde, ist weiterhin ungeklärt. Der Prozess wurde auf unbestimmte Zeit vertagt.
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