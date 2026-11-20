Die erste Station für die Vorarlberger ist heute (19.15) in Szekesfehervar, wo das Duell mit dem Tabellenzwölften aus Ungarn auf dem Programm steht. Nicht einmal einen Tag später wartet am Samstag das Aufeinandertreffen mit dem Meister aus Graz (17.30). Die Partie wird allerdings nicht wie gewohnt in der steirischen Landeshauptstadt ausgetragen, sondern im knapp 70 Kilometer nördlich gelegenen Kapfenberg. Die 99ers haben sich zu diesem Schritt entschlossen, um ein Signal gegen die Sportpolitik und die angekündigten Budget-, Förder- und Sponsoringkürzungen der Stadt Graz zu setzen.