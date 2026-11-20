Den Pioneers Vorarlberg steht das nächste herausfordernde Wochenende in der ICE Hockey League bevor, auf die Montfortstädter warten rund 1.800 Kilometer im Bus und zwei Partien innerhalb von weniger als 24 Stunden. Außerdem mit Hydro Fehervar und den Graz 99ers harte Gegner.
Die erste Station für die Vorarlberger ist heute (19.15) in Szekesfehervar, wo das Duell mit dem Tabellenzwölften aus Ungarn auf dem Programm steht. Nicht einmal einen Tag später wartet am Samstag das Aufeinandertreffen mit dem Meister aus Graz (17.30). Die Partie wird allerdings nicht wie gewohnt in der steirischen Landeshauptstadt ausgetragen, sondern im knapp 70 Kilometer nördlich gelegenen Kapfenberg. Die 99ers haben sich zu diesem Schritt entschlossen, um ein Signal gegen die Sportpolitik und die angekündigten Budget-, Förder- und Sponsoringkürzungen der Stadt Graz zu setzen.
Stärken ausspielen
„Gegen Fehervar müssen wir unsere Stärken ausspielen – insbesondere mit einer kompakten Defensive – und offensiv noch effizienter werden“, weiß PIV-Headcoach Marko Ojanen, der mit seinem Team am vergangenen Wochenende den letzten Saisonsieg feiern konnte, „und auch gegen Graz müssen wir von Beginn an bereit sein.“
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