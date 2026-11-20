Die Kelag Energie & Wärme hat in Lustenau ein neues Biomasse-Heizwerk in Betrieb genommen. Das Projekt kostete rund 28 Millionen Euro und soll künftig etwa 200 Gebäude in der Marktgemeinde mit Fernwärme versorgen.
Das Herzstück der Anlage ist ein Biomassekessel mit einer Leistung von fünf Megawatt. In den Sommermonaten und der Übergangszeit übernimmt überwiegend eine Großwärmepumpe die Versorgung mit Wärme und Warmwasser. Für Spitzenlasten und als Ausfallsreserve steht zusätzlich ein Acht-Megawatt-Ölkessel bereit. Laut Kelag-Geschäftsführer Adolf Melcher liegt der Anteil erneuerbarer Energie damit bei über 90 Prozent.
Im Endausbau rechnet der Betreiber mit einem jährlichen Wärmeabsatz von rund 22 Millionen Kilowattstunden. Damit ersetzt die Anlage jährlich etwa 2,5 Millionen Liter Heizöl und spart rund 6700 Tonnen CO₂ ein. Der Ausbau des Leitungsnetzes soll noch bis ins Jahr 2028 weiterlaufen, um weitere Haushalte und Betriebe anzuschließen.
Regionale Umsetzung
Für den Bau des Netzes wurden heimische Betriebe beauftragt. Den Brennstoff – die Biomasse – liefert das Lustenauer Unternehmen Rauch LFL GmbH, das auch in die Betriebsführung eingebunden ist.
Bei der offiziellen Inbetriebnahme hoben Bürgermeister Patrick Wiedl und Landesrat Markus Klien vor allem die geringere Abhängigkeit von fossilen Energieimporten hervor. Angesichts globaler Krisen – wie den Kriegen in der Ukraine und am Persischen Golf – biete die regionale Wärmeversorgung langfristige Preis- und Versorgungssicherheit für die Gemeinde.
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