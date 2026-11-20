Das Herzstück der Anlage ist ein Biomassekessel mit einer Leistung von fünf Megawatt. In den Sommermonaten und der Übergangszeit übernimmt überwiegend eine Großwärmepumpe die Versorgung mit Wärme und Warmwasser. Für Spitzenlasten und als Ausfallsreserve steht zusätzlich ein Acht-Megawatt-Ölkessel bereit. Laut Kelag-Geschäftsführer Adolf Melcher liegt der Anteil erneuerbarer Energie damit bei über 90 Prozent.