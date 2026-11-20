Vorsicht nach Weihnachtsmarkt-Besuchen

Mit Blick auf die bevorstehenden Adventmärkte mahnt die Mobilitätsorganisation VCÖ nun zur Vorsicht. „Durch die Süße wird die Wirkung von Punsch und Glühwein oft unterschätzt, zudem schwankt der Alkoholgehalt je nach Stand stark“, erklärt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Bereits ab 0,5 Promille verdoppelt sich das Unfallrisiko, bei einem Promille steigt es auf das Siebenfache. Um sicher nach Hause zu kommen, rät der VCÖ, für den Besuch von Weihnachtsmärkten auf Bus, Bahn oder Anrufsammeltaxis umzusteigen.