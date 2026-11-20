Während die Alkoholunfälle im ersten Halbjahr 2026 nach Angaben des VCÖ insgesamt zurückgingen, zeigen Vorjahresdaten deutliche regionale Unterschiede: Im Bezirk Feldkirch war der Anteil an den Verkehrsunfällen mit 11,6 Prozent landesweit am höchsten.
Die Zahl der Alkoholunfälle auf Vorarlbergs Straßen ist im ersten Halbjahr dieses Jahres zurückgegangen, dennoch wurden bei 82 Unfällen 105 Menschen verletzt. Im regionalen Vergleich wies im Vorjahr der Bezirk Feldkirch mit 11,6 Prozent den höchsten Anteil an Alkounfällen auf, gefolgt von Dornbirn (10,5 Prozent) und Bregenz (9,5 Prozent). Am niedrigsten lag der Wert im Bezirk Bludenz mit 8,7 Prozent. Insgesamt verloren in den vergangenen fünfeinhalb Jahren neun Menschen in Vorarlberg bei Alkounfällen ihr Leben, über 1200 wurden verletzt.
Vorsicht nach Weihnachtsmarkt-Besuchen
Mit Blick auf die bevorstehenden Adventmärkte mahnt die Mobilitätsorganisation VCÖ nun zur Vorsicht. „Durch die Süße wird die Wirkung von Punsch und Glühwein oft unterschätzt, zudem schwankt der Alkoholgehalt je nach Stand stark“, erklärt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Bereits ab 0,5 Promille verdoppelt sich das Unfallrisiko, bei einem Promille steigt es auf das Siebenfache. Um sicher nach Hause zu kommen, rät der VCÖ, für den Besuch von Weihnachtsmärkten auf Bus, Bahn oder Anrufsammeltaxis umzusteigen.
Gleichzeitig fordert die Organisation den Ausbau von Geh- und Radwegen zwischen Siedlungen und Ortszentren, da Fußgänger nachts auf Freilandstraßen besonders gefährdet sind. Neben Polizeikontrollen – im Vorjahr gab es bei über 36.000 Kontrollen 1134 Anzeigen – sei vor allem Zivilcourage im Freundeskreis entscheidend, um alkoholisierte Fahrten zu verhindern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.