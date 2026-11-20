Schon beim Öffnen der hinteren Ladetüren stießen die Beamten auf erhebliche Mängel. Die Ladung steckte in Pappfässern – in der letzten Reihe waren mindestens vier davon eingedrückt und so stark durchnässt, dass ihre Stabilität nicht mehr gegeben war. Bei einem Fass war durch die Beschädigung sogar schon die innere Schutzfolie zu sehen.