Eine Gefahrgutpatrouille der Polizei hat am Mittwochvormittag auf dem Verkehrskontrollplatz Nüziders einen bulgarischen Sattelzug aus dem Verkehr gezogen. Der Lkw war auf dem Weg von Deutschland nach Italien und hatte 18 Tonnen eines hochsensiblen Gefahrguts geladen: mit Alkohol angefeuchtete Nitrocellulose.
Schon beim Öffnen der hinteren Ladetüren stießen die Beamten auf erhebliche Mängel. Die Ladung steckte in Pappfässern – in der letzten Reihe waren mindestens vier davon eingedrückt und so stark durchnässt, dass ihre Stabilität nicht mehr gegeben war. Bei einem Fass war durch die Beschädigung sogar schon die innere Schutzfolie zu sehen.
Neun Stunden Zwangspause und über 5300 Euro Kaution
Ein herbeigerufener Chemiker des Landes Vorarlberg begutachtete die Fracht vor Ort, die Bezirkshauptmannschaft Bludenz untersagte daraufhin vorläufig die Weiterfahrt. Insgesamt mussten zwölf beschädigte oder durchnässte Fässer abgeladen, neu verpackt und zwischengelagert werden. Erst gegen 19.30 Uhr – über neun Stunden nach Beginn der Kontrolle – durfte der Fahrer seine Tour fortsetzen. Für das laufende Strafverfahren musste er eine Sicherheitsleistung von 5370 Euro hinterlegen.
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