Ortstermin in Zams: Der Vorplatz zum Gemeindeamt ist neu gestaltet, die Straßen rundherum neu asphaltiert: Dass die Oberländer Gemeinde Zams nicht arm ist, wird auf den ersten Blick erkennbar. Gegenüber wird ein altes Wirtshaus abgerissen, Investoren aus dem Ort ziehen ein neues Gebäude hoch. Etliche Unternehmen haben sich neu angesiedelt. Zams ist begehrt, das Krankenhaus ist ein riesiger Arbeitgeber.