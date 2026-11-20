Masseverwalter entscheidet über Schließung

Jetzt liegt der Ball beim Bregenzer Rechtsanwalt Christian Steurer, der vom Gericht als Insolvenzverwalter eingesetzt wurde. Er muss in den kommenden Tagen entscheiden, ob sich der Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen lässt oder ob dieser endgültig geschlossen wird. Offene Forderungen können bis spätestens 4. Jänner 2027 über den KSV1870 angemeldet werden. Am 18. Jänner 2027 ist die Prüfungstagsatzung am Landesgericht Feldkirch.