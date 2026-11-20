Für einen selbstständigen Bodenleger ist der Traum vom eigenen Betrieb vorerst geplatzt: Das Landesgericht Feldkirch hat am Freitag ein Konkursverfahren eröffnet. Mit rund 13.400 Euro Schulden steht das Ein-Personen-Unternehmen nun vor einer ungewissen Zukunft.
Ausgelöst wurde das Verfahren durch den Antrag eines öffentlich-rechtlichen Gläubigers. Warum genau der Wolfurter Betrieb in finanzielle Schieflage geraten ist, liegt aktuell noch im Dunkeln – der Gläubigerschutzverband KSV1870 will die genauen Hintergründe gemeinsam mit der Insolvenzverwaltung durchleuchten. Immerhin: Angestellte sind von der Pleite keine betroffen.
Masseverwalter entscheidet über Schließung
Jetzt liegt der Ball beim Bregenzer Rechtsanwalt Christian Steurer, der vom Gericht als Insolvenzverwalter eingesetzt wurde. Er muss in den kommenden Tagen entscheiden, ob sich der Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen lässt oder ob dieser endgültig geschlossen wird. Offene Forderungen können bis spätestens 4. Jänner 2027 über den KSV1870 angemeldet werden. Am 18. Jänner 2027 ist die Prüfungstagsatzung am Landesgericht Feldkirch.
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