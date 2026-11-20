In den Stadtteilen Pacific Palisades sowie in Malibu und Altadena wurden die Bewohner aufgerufen, sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten. Die Orte waren bei einer Brandkatastrophe im Jänner 2025 schwer verwüstet worden, bei der insgesamt 31 Menschen ums Leben kamen. Da die Brände den Boden gehärtet und die Vegetation vernichtet haben, besteht in der Region hohes Risiko für Sturzfluten.