Mega-Unwetter in USA
Mann durch Wassermassen in Auto gefangen
Ein schweres Unwetter hat die kalifornischen Metropolen Los Angeles und San Francisco an der Westküste der USA heimgesucht. Und für heftige Überschwemmungen gesorgt.
Online verbreitete Bilder zeigten Autos, die durch bis auf Kniehöhe überschwemmte Straßen fuhren. Nahe dem Flughafen Burbank nördlich von Los Angeles musste die Feuerwehr am Donnerstag einen Autofahrer aus seinem vom Wasser eingeschlossenen Auto retten. Besonders betroffen war der Stadtteil North Hollywood im Norden der Metropole.
In den Stadtteilen Pacific Palisades sowie in Malibu und Altadena wurden die Bewohner aufgerufen, sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten. Die Orte waren bei einer Brandkatastrophe im Jänner 2025 schwer verwüstet worden, bei der insgesamt 31 Menschen ums Leben kamen. Da die Brände den Boden gehärtet und die Vegetation vernichtet haben, besteht in der Region hohes Risiko für Sturzfluten.
„Jeder Bewohner von Los Angeles muss dieses Wetter sehr ernst nehmen“, erklärte Bürgermeisterin Karen Bass. Die starken Regenfälle binnen kurzer Zeit könnten zu umstürzenden Bäumen, Überschwemmungen sowie zu Erd- und Geröllrutschen führen.
El Niño bringt Unwetter
Bereits am Vortag hatten schwere Regenfälle die Straßen von San Francisco weiter südlich unter Wasser gesetzt. Im Stadtzentrum fielen nach Angaben des Wetterdienstes NWS fast 70 Liter Regen. Mehrere Autobahnen mussten gesperrt werden.
Die kalifornischen Behörden rechnen in diesem Winter mit besonders starken und häufigen Unwettern in Folge des Klimaphänomens El Niño. Für die kommende Woche ist bereits der nächste Sturm vorhergesagt. Bei dem natürlich auftretenden Klimaphänomen erwärmt sich die Wasseroberfläche im östlichen und zentralen Pazifik nahe dem Äquator, was weltweit Auswirkungen auf Wind, Luftdruck und Niederschläge hat.
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