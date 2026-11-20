Fast die Hälfte aller Betriebe in Oberösterreich mit fünf oder mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschäftigt niemanden über 60 Jahre. Bei Betrieben ab 20 Beschäftigten liegt dieser Anteil bei fast 18 Prozent, rechnete am Freitag die Arbeiterkammer Oberösterreich vor. Dies zeige den Bedarf an verpflichtenden Maßnahmen für Betriebe, um die Beschäftigung älterer Dienstnehmer zu erhöhen.