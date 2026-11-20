Fast die Hälfte aller Betriebe in Oberösterreich mit fünf oder mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschäftigt niemanden über 60 Jahre. Bei Betrieben ab 20 Beschäftigten liegt dieser Anteil bei fast 18 Prozent, rechnete am Freitag die Arbeiterkammer Oberösterreich vor. Dies zeige den Bedarf an verpflichtenden Maßnahmen für Betriebe, um die Beschäftigung älterer Dienstnehmer zu erhöhen.
So würden in Japan Unternehmen dazu verpflichtet, ältere Arbeitnehmer bis zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter weiter zu beschäftigen. In Frankreich müssten Firmen Aktionspläne zur Beschäftigung älterer Arbeitnehmer einführen. In den USA richte sich der Beitrag eines Unternehmens zur Arbeitslosenversicherung danach, wie viele Kosten es durch Kündigungen verursacht, nennt die AK OÖ Beispiele.
Der Gewerkschaftsbund ÖGB und die Arbeiterkammer haben ein Bonus-Malus-System vorgeschlagen. Das Modell sieht quasi „Strafzahlungen“ für größere Betriebe vor, die ältere Dienstnehmer systematisch ausschließen oder aus dem Job drängen. Dieses System würde klare, planbare Zielvorgaben und Anreize schaffen, meint die AK OÖ. Eine eindeutige Absage der Arbeitnehmervertreter gibt es zur Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters.
Pensionistenverband sieht Doppelmoral
Auch der Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) sieht Handlungsbedarf. „Auf der einen Seite wird ständig gefordert, dass die Menschen länger arbeiten sollen. Manche wollen sogar das gesetzliche Pensionsantrittsalter erhöhen. Auf der anderen Seite werden ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus den Betrieben gedrängt. Diese Doppelmoral muss endlich aufhören“, kritisiert PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer. Ein höheres Pensionsalter schaffe keinen einzigen Arbeitsplatz.
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