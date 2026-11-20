„Sie bauen es wieder auf. Ich zeige euch das Endergebnis, wenn es so weit ist“, erklärte Connors. Zugleich gab er ein vorsichtiges Gesundheitsupdate: „Alles ist gut und geht in die richtige Richtung. Ich habe kommende Woche noch eine Operation.“ Obwohl er die genaue Krebsart nicht preisgab, nutzte er die Gelegenheit, um auf die Wichtigkeit des Sonnenschutzes hinzuweisen.