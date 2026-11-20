Russlands Machthaber Wladimir Putin sagte am Donnerstag, dass sein Land verstehe, dass es nicht in die 1990er-Jahre zurückkehren könne. Ebenso werde man sich nicht auf frühere Positionen zurückziehen, sagte er mit Blick auf die in der Ukraine eroberten Gebiete. „Alle müssen von den Realitäten ausgehen. Sowohl wir als auch diejenigen, mit denen wir versuchen, eine Einigung über die Beendigung aller Krisen zu erzielen, darunter auch in der Ukraine“, sagte der Politiker weiter. Zudem wies Putin erneut Vorwürfe zurück, dass Russland Pläne habe, ein anderes Land anzugreifen. Der Konflikt um die Ukraine sei eskaliert, weil sich nach dem Sturz des moskaufreundlichen Präsidenten Viktor Janukowitsch 2014 keine Lösung für den russischsprachigen Teil des Landes gefunden habe.