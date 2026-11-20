Es war sensationell! Toni und ich hätten uns nie träumen lassen, dass wir einmal die Stadthalle füllen würden. Das war mit Abstand unser bisheriger Höhepunkt.
Dafür können wir uns bei den Organisatoren und vor allem bei den Fans nur bedanken. Vor der „Krone“-Veranstaltung gab es auch noch den „Sold-out-Award“. Endlich wieder einmal ein Preis für den Toni! Sein letzter liegt ja schon ein Zeiterl zurück – 1985, als er Torschützenkönig wurde. Entsprechend glücklich war er den ganzen Abend.
Für uns selbst ändert sich durch die 2000 Leute nichts. Wir erzählen unsere Geschichten von früher, nehmen uns gegenseitig auf die Schaufel und das Ganze natürlich mit einem riesengroßen Respekt voreinander. Jeder weiß schließlich, was der andere geleistet hat.
Im Grunde ist es, als würden Toni und ich beim Heurigen sitzen und über die alten Zeiten plaudern. Nur dass diesmal sehr viele Personen am Nebentisch sitzen und mitlachen. Und wenn wir es schaffen, den Menschen gerade in Zeiten wie diesen einen Abend lang ein Lachen ins Gesicht zu zaubern, dann haben wir schon sehr viel richtig gemacht.
Bei manchen von Tonis Geschichten habe ich gestern übrigens so lachen müssen, dass mir die Tränen gekommen sind. Wobei ich schon aufpassen muss, dass Toni nach dem „Sold-out-Award“ nicht völlig abhebt. Bitte jetzt nur nicht auf die Idee kommen, ihn auf eine Stufe mit Rod Stewart zu stellen. Sonst glaubt er am Ende noch, er kann genauso gut singen! Da muss ich ihn schon ein bissl am Boden halten.
Ich schleppe ihn schließlich schon ein paar Jahre mit. Das kenne ich noch vom Fußballplatz: Er läuft am liebsten in meinem Windschatten und wächst mit jeder Aufgabe.
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