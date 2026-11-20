Bei manchen von Tonis Geschichten habe ich gestern übrigens so lachen müssen, dass mir die Tränen gekommen sind. Wobei ich schon aufpassen muss, dass Toni nach dem „Sold-out-Award“ nicht völlig abhebt. Bitte jetzt nur nicht auf die Idee kommen, ihn auf eine Stufe mit Rod Stewart zu stellen. Sonst glaubt er am Ende noch, er kann genauso gut singen! Da muss ich ihn schon ein bissl am Boden halten.