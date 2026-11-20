Putin, Trump und Xi: Erstmals kamen die drei Staatschefs in dieser Zusammensetzung zusammen. Während China als Gastgeber die internationale Bühne für sich nutzen konnte und Trump demonstrativ empfangen wurde, stand Putin zumindest protokollarisch etwas weniger im Mittelpunkt. Konkrete Durchbrüche blieben trotz großer Worte weitgehend aus. Damit stellt sich die Frage, welche Rolle Russland künftig noch in der internationalen Politik spielen wird.
Gerade das Verhältnis zwischen Russland und China ist dabei von besonderer Bedeutung. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist Moskau zunehmend auf wirtschaftliche und politische Unterstützung aus Peking angewiesen. China wiederum profitiert von seiner stärkeren Position und kann seine eigenen Interessen verfolgen. Gleichzeitig bleiben die Beziehungen zwischen den USA und China von zahlreichen Konflikten geprägt. Umso interessanter ist, welche Zugeständnisse die drei Großmächte tatsächlich machen und wer aus diesem Treffen den größten politischen Nutzen zieht.
Zwischen Machtpolitik und internationaler Isolation
China könnte sich durch das Treffen als wichtige Vermittlungsmacht und internationaler Akteur präsentieren. Allerdings stellt sich auch die Frage, wie neutral Peking tatsächlich agiert. Während Xi Jinping öffentlich für Frieden und Zusammenarbeit wirbt, hält China an seiner engen Partnerschaft mit Russland fest. Kritiker könnten darin einen Widerspruch sehen, insbesondere angesichts des weiterhin andauernden Kriegs gegen die Ukraine. Gleichzeitig dürfte Peking wenig Interesse daran haben, sich durch eine zu enge Bindung an Moskau selbst wirtschaftlich und diplomatisch zu isolieren.
Für Putin könnte der Gipfel zwar ein wichtiges Zeichen gegen die westlichen Isolierungsversuche gewesen sein. Dennoch bleibt Russland mit Sanktionen und eingeschränkten Beziehungen zu zahlreichen westlichen Staaten konfrontiert. Auch das Verhältnis zu China ist nicht frei von Abhängigkeiten: Moskau braucht Peking wirtschaftlich, während China seine Position als stärkere Partnerseite weiter ausbauen kann. Ob Russland damit langfristig auf Augenhöhe mit China bleibt oder zunehmend in eine Abhängigkeit gerät, ist eine offene Frage.
Wie sehen Sie das? Hat Putin bei diesem Gipfel tatsächlich an Einfluss verloren oder konnte er seine internationale Bedeutung behaupten? Nutzt China die schwierige Lage Russlands zunehmend zum eigenen Vorteil? Und droht Russland langfristig zum Juniorpartner Pekings zu werden? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns!
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