Zwischen Machtpolitik und internationaler Isolation

China könnte sich durch das Treffen als wichtige Vermittlungsmacht und internationaler Akteur präsentieren. Allerdings stellt sich auch die Frage, wie neutral Peking tatsächlich agiert. Während Xi Jinping öffentlich für Frieden und Zusammenarbeit wirbt, hält China an seiner engen Partnerschaft mit Russland fest. Kritiker könnten darin einen Widerspruch sehen, insbesondere angesichts des weiterhin andauernden Kriegs gegen die Ukraine. Gleichzeitig dürfte Peking wenig Interesse daran haben, sich durch eine zu enge Bindung an Moskau selbst wirtschaftlich und diplomatisch zu isolieren.