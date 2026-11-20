Im Zuge des Streifendienstes der Landesverkehrsabteilung Wien, kam es zu einer Kontrolle eines Lkw, welcher Gefahrgut transportierte. Bereits im Zuge der ersten Besichtigung des Fahrzeuges fiel den Beamten ein Ölverlust am Fahrzeug auf. Aufgrund der Auffälligkeiten wurde der Lkw zur weiteren Überprüfung in die Landesfahrzeugprüfstelle Simmering vorgeführt.