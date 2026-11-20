In Wien wurde ein verdächtig aussehender Lkw gestoppt. Bei näheren Begutachtungen stellte sich heraus: An Bord des Lasters befanden sich 1,9 Tonnen Sprengstoff!
Im Zuge des Streifendienstes der Landesverkehrsabteilung Wien, kam es zu einer Kontrolle eines Lkw, welcher Gefahrgut transportierte. Bereits im Zuge der ersten Besichtigung des Fahrzeuges fiel den Beamten ein Ölverlust am Fahrzeug auf. Aufgrund der Auffälligkeiten wurde der Lkw zur weiteren Überprüfung in die Landesfahrzeugprüfstelle Simmering vorgeführt.
Mehrere schwere Mängel
Nach einer technischen Untersuchung konnten mehrere schwere Mängel am Fahrzeug festgestellt werden. Die Kennzeichen des Lastwagens wurden vor Ort abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Weiters konnte festgestellt werden, dass es sich bei der geladenen Ware um 1,9 Tonnen gewerblichen Sprengstoff handelt.
Es hagelte mehrere Anzeigen nach dem Gefahrgutbeförderungsgesetz, zudem folgten Anzeigen nach den Bestimmungen des Kraftfahrgesetzes. Durch das Einschreiten der Polizei konnte eine Gefährdung durch das Fahrzeug verhindert werden, heißt es in einer Aussendung.
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