Bittere Pille für den steirischen Kombinierer Franz-Josef Rehrl: Er wurde nicht für den Weltcup-Start in Finnland nominiert. Über den Continental Cup kann er sich aber einen Quotenplatz holen. Fix: Den Weltcup in seiner Heimat Ramsau wird er auslassen, obwohl er über die nationalen Startplätze wohl ein Ticket hätte. Das hat nachvollziehbare Gründe.