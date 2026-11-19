Alle Augen auf Charlotte

Aber nicht nur Fürst Albert, seine schöne Ehefrau und seine Kinder sorgten während der „Fete du Prince“ am Donnerstag für Aufsehen. Alberts Nichte Charlotte Casiraghi kam im Kleinen Schwarzen mit U-Boot-Ausschnitt und Blütensaum und setzte mit roten, langen Ohrringen einen Hingucker-Akzent. Ein Look, der einem Topmodel würdig war!