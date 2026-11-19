Wenn im Monaco Nationalfeiertag gefeiert wird, zeigt sich die Fürstenfamilie von ihrer schönsten Seite. Während Fürstin Charlène und Tochter Gabriella im Partnerlook für Furore sorgten, begeisterten auch Charlotte Casiraghi und Beatrice Borromeo mit ihren Looks. Nur eine fehlte: Prinzessin Alexandra von Hannover!
Am Donnerstag waren alle Blicke auf Monacos Fürstenfamilie gerichtet. Bei den großen Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag glänzten nicht nur Fürst Albert und Prinz Jacques in ihren Uniformen, während Charlène und Gabriella im weißen Blütentraum für ein Blitzlichtgewitter sorgten.
Salut von Albert und Jacques
Das Highlight des Tages: natürlich der berühmte Moment, an dem sich die Fürstenfamilie am Palastbalkon zeigte! Aber auch bei der Militärparade machten Albert, Charlène und ihre Zwillinge eine fantastische Figur.
Alle Augen auf Charlotte
Aber nicht nur Fürst Albert, seine schöne Ehefrau und seine Kinder sorgten während der „Fete du Prince“ am Donnerstag für Aufsehen. Alberts Nichte Charlotte Casiraghi kam im Kleinen Schwarzen mit U-Boot-Ausschnitt und Blütensaum und setzte mit roten, langen Ohrringen einen Hingucker-Akzent. Ein Look, der einem Topmodel würdig war!
Kein Wunder, dass sich die 40-Jährige an diesem Tag auch Zeit für einige Erinnerungs-Selfies mit ihren Söhnen Raphael und Balthazar nahm.
Besonders lieb: Auch die enge Verbindung zwischen Casiraghi und ihrer Familie wurde an diesem Tag deutlich. Während sie Mama Carolines Ohrringe bewunderte – und sicherlich auch das eine oder andere Kompliment verteilte – plauderte sie in der Kathedrale angeregt mit Bruder Andrea Casiraghi und ihrer Schwägerin Beatrice Borromeo.
Diese wiederum sah ebenfalls zauberhaft aus. Die 41-Jährige trug ein hellrosa Ensemble aus besticktem Blazer und Tellerrock, zu dem sie einen großen Hut, der wohl auch Prinzessin Kate gut stehen würde, kombinierte.
Perfekt auf ihr Outfit abgestimmt waren auch die Accessoires: eine hellrosa Dior-Cigale-Tasche sowie High Heels mit transparenten Einsätzen.
Prinzessin Alexandra fehlte
Auf ein Mitglied der Fürstenfamilie mussten die Monegassen am Donnerstag allerdings verzichten: Prinzessin Alexandra. Die 27-Jährige fehlte am Nationalfeiertag in Monaco. Auf einen ersten, hochoffiziellen Auftritt mit ihrem Verlobten Ben-Sylvester Strautmann müssen die Royal-Fans aus Monaco also noch weiterhin warten.
Der Nationalfeiertag von Monaco wird jedes Jahr am 19. November gefeiert und zählt zu den wichtigsten Ereignissen im Fürstentum. Der Tag steht ganz im Zeichen der Fürstenfamilie rund um Fürst Albert II. und wird mit festlichen Gottesdiensten, Militärparaden, offiziellen Zeremonien sowie zahlreichen Feierlichkeiten begangen.
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