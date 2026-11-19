Mit schweren Vorwürfen sieht sich ein 29-jähriger Syrer in Wels (OÖ) konfrontiert. Er soll seine schwangere Gattin misshandelt haben, tauchte danach unter. Doch am Mittwoch ging er der Polizei ins Netz.
Die Vorwürfe gegen einen 29-jährigen syrischen Staatsbürger aus Wels wiegen schwer: Er soll am 21. Oktober 2026 seine schwangere Ehefrau gewürgt haben, wodurch sie vorübergehend das Bewusstsein verlor und Verletzungen im Kopf- sowie Halsbereich erlitt.
29-Jähriger festgenommen
Nach dem Vorfall tauchte der 29-Jährige in Wien unter, am Mittwoch war die Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wels erfolgreich. Nach umfangreichen Ermittlungen wurde der Beschuldigte in seiner Heimatstadt festgenommen und in die dortige Justizanstalt eingeliefert.
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