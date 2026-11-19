ICE zeigt Zähne
Ex-Boxweltmeister in Haft – nun droht Abschiebung
Jorge Linares, Ex-Boxweltmeister aus Venezuela, wurde in Texas von der US-Einwanderungsbehörde ICE verhaftet. Nun droht dem 41-Jährigen sogar die Abschiebung.
Wie der britische „Guardian“ am Donnerstag berichtete, wird der Venezolaner aktuell im Abschiebezentrum „El Paso Processing Center“ festgehalten. Laut ICE-Angaben erfolgte die Festnahme bereits am Sonntag am Internationalen Flughafen von El Paso.
Karriere 2023 beendet
Der 41-jährige Venezolaner, der in seiner 21-jährigen Profikarriere Weltmeistertitel in drei Gewichtsklassen (Federgewicht, Superfedergewicht und Leichtgewicht) errang und im Oktober 2023 seine Karriere (47 Siege, neun Niederlagen) beendete, sieht sich nun mit dem drohenden Entzug seines Aufenthaltsrechts in den USA konfrontiert.
Direkt nach seiner Verhaftung schrieb er auf der Plattform X: : „ICE hat mich am Grenzübergang in Texas. Das ist verrückt.“ Seitdem hat sich der einstige Champion nicht mehr öffentlich zu Wort gemeldet.
Jorge Linares selbst machte den Vorfall am Sonntag auf X öffentlich:
ICE wirft Linares Verstoß gegen Aufenthaltsrecht in den USA vor
ICE-Sprecherin Leticia Zamarripa begründete das Vorgehen damit, dass Linares am 26. Oktober 2023 mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis in die Vereinigten Staaten eingereist sei und diese Frist überzogen habe. „Unter Missachtung der Gesetze unseres Landes hat er sein Gastrecht überstrapaziert“, erklärte sie gegenüber dem „Guardian“.
Er werde bis zum Abschluss eines Abschiebeverfahrens in ICE-Gewahrsam bleiben. Wann genau die Aufenthaltserlaubnis abgelaufen sein soll, teilte die Sprecherin nicht mit. Sie betonte jedoch, dass ein laufender Einwanderungsantrag oder eine Arbeitserlaubnis keinen legalen Aufenthaltsstatus begründe.
Anwälte dementieren Vorwürfe
Die Einwanderungskanzlei Wilner & O’Reilly, die Linares vertritt, bestätigte die Festnahme, wies die Vorwürfe jedoch zurück. „Herr Linares hält sich legal in den Vereinigten Staaten auf und hat vollumfänglich mit den Behörden kooperiert“, teilte die Kanzlei mit. Man arbeite eng mit ICE und dem Heimatschutzministerium zusammen, um die Angelegenheit so schnell wie möglich zu klären. Die Juristen zeigten sich zuversichtlich, dass sich der Fall nach Abschluss des Verfahrens zugunsten ihres Mandanten auflösen werde.
Auch aus dem Boxsport kamen Reaktionen. Gilberto Mendoza, Präsident der World Boxing Association (WBA) bestätigte die Festnahme seines ehemaligen Champions.
Auch aus dem Boxsport kamen bereits Reaktionen:
„Sein Fall liegt in den Händen von Einwanderungsanwälten, und ich stehe in ständigem Kontakt mit seiner Familie“ schrieb Mendoza auf X. „Als WBA-Präsident werde ich unsere Champions immer unterstützen, innerhalb und außerhalb des Rings. Bleib stark, Jorge.“
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