Anwälte dementieren Vorwürfe

Die Einwanderungskanzlei Wilner & O’Reilly, die Linares vertritt, bestätigte die Festnahme, wies die Vorwürfe jedoch zurück. „Herr Linares hält sich legal in den Vereinigten Staaten auf und hat vollumfänglich mit den Behörden kooperiert“, teilte die Kanzlei mit. Man arbeite eng mit ICE und dem Heimatschutzministerium zusammen, um die Angelegenheit so schnell wie möglich zu klären. Die Juristen zeigten sich zuversichtlich, dass sich der Fall nach Abschluss des Verfahrens zugunsten ihres Mandanten auflösen werde.