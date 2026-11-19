Der Grazer Amokschütze war jahrelang mit einem Freund (22) und einem Dritten in einer WhatsApp-Gruppe, in der unter anderem Bilder mit NS-Bezug verschickt wurden. Der 22-Jährige musste sich vor Gericht wegen NS-Wiederbetätigung verantworten. Vom geplanten Amoklauf seines Freundes will er nichts gewusst haben.
In der Chatgruppe wurden hetzerische Inhalte verschickt und ausgetauscht. Das bestätigte Barbara Schwarz vom Landesgericht Graz. Eine Nähe zur rechtsextremen Szene oder eine verfestigte Ideologie habe sich aber bei den jungen Männern nicht feststellen lassen.
Wegen NS-Wiederbetätigung vor Gericht
Der Amokschütze und der 22-Jährige kannten sich noch aus ihrer Volksschulzeit und hielten seither Kontakt. Zusammen spielten sie auch sogenannte Ego-Shooter-Spiele. Vergangene Woche musste sich der 22-Jährige im Grazer Straflandesgericht wegen NS-Wiederbetätigung verantworten.
Freund des Schützen zu sechs Monaten Haft verurteilt
Vom geplanten Amoklauf seines Freundes habe er allerdings nichts gewusst. Er sei aber nach den Schüssen in der Schule, nach denen sich der Schütze auch selbst getötet hat, zur Polizei gegangen, um den Kontakt offenzulegen. Er wurde laut „Kleiner Zeitung“ zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt.
Tötete Schüler und Lehrerin
Am 10. Juni 2025 war ein 21-jähriger Österreicher mit zwei Schusswaffen, die er legal besessen hat, in seine ehemalige Schule, dem BORG Dreierschützengasse, gegangen und hatte dort in zwei oberen Stockwerken in mehreren Klassen das Feuer eröffnet.
Er schoss offenbar wahllos auf Schülerinnen und Schüler, die er gar nicht gekannt hat, sowie auf Lehrpersonal. Nach rund sieben Minuten erschoss sich der Täter selbst. Neun Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin starben, weitere elf Personen wurden zum Teil sehr schwer verletzt.
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