Freund des Schützen zu sechs Monaten Haft verurteilt

Vom geplanten Amoklauf seines Freundes habe er allerdings nichts gewusst. Er sei aber nach den Schüssen in der Schule, nach denen sich der Schütze auch selbst getötet hat, zur Polizei gegangen, um den Kontakt offenzulegen. Er wurde laut „Kleiner Zeitung“ zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt.