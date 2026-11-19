Wird in Kärnten genug gegen die Teuerung getan? Diese Frage beschäftigte am Donnerstag die Abgeordneten des Kärntner Landtages. Wenn es nach der Opposition geht, lautet die Antwort eindeutig „Nein“ – natürlich im Gegensatz zur Regierung. Und auch das leidige Thema Netzkosten wurde debattiert.
Nicht besonders emotional, aber durchaus hart in der Sache – so lässt sich die Kärntner Landtagsdebatte rund um die aktuell grassierende Teuerung beschreiben. Während die Opposition der Landesregierung aus SPÖ und ÖVP naturgemäß ein nicht genügendes Handeln vorwarf, verteidigten die roten und schwarzen Abgeordneten ihre Maßnahmen und führten von der beitragsfreien Kinderbetreuung über die Erhöhung der Betriebskostenunterstützung bis hin zur Senkung der Selbstbehalte für die Mobile Pflege so einiges ins Treffen.
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