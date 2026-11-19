Nicht besonders emotional, aber durchaus hart in der Sache – so lässt sich die Kärntner Landtagsdebatte rund um die aktuell grassierende Teuerung beschreiben. Während die Opposition der Landesregierung aus SPÖ und ÖVP naturgemäß ein nicht genügendes Handeln vorwarf, verteidigten die roten und schwarzen Abgeordneten ihre Maßnahmen und führten von der beitragsfreien Kinderbetreuung über die Erhöhung der Betriebskostenunterstützung bis hin zur Senkung der Selbstbehalte für die Mobile Pflege so einiges ins Treffen.