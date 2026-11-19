Von den wilden 70ern in die Milliardärs-Riege. Auch wenn es in den vergangenen Jahren um Ashton Kutcher in Hollywood ruhiger geworden ist: Der Schauspieler ist längst nicht mehr auf Filmrollen angewiesen. Denn selbst eine zweistellige Millionengage wäre für ihn künftig nur noch Peanuts. Der Grund: Sobald der KI-Riese Anthropic an die Börse geht, könnte Kutchers Firma um rund sieben Milliarden Dollar reicher sein.