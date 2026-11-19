Von den wilden 70ern in die Milliardärs-Riege. Auch wenn es in den vergangenen Jahren um Ashton Kutcher in Hollywood ruhiger geworden ist: Der Schauspieler ist längst nicht mehr auf Filmrollen angewiesen. Denn selbst eine zweistellige Millionengage wäre für ihn künftig nur noch Peanuts. Der Grund: Sobald der KI-Riese Anthropic an die Börse geht, könnte Kutchers Firma um rund sieben Milliarden Dollar reicher sein.
Während er in seinen Rollen nicht immer die hellsten Köpfe gespielt hat, bewies der 48-Jährige, dass er als Investor eine echte Leuchte ist. Sein bislang größter Coup könnte nun ausgerechnet die Firma hinter dem KI-Assistenten Claude werden.
Irre Wertsteigerung
Kutchers Risikokapitalgesellschaft Sound Ventures hat 435 Millionen Dollar in Anthropic investiert, was 0,5 Prozent entspricht. Mit dem Börsengang könnte seine Beteiligung laut einer Berechnung von „Bloomberg“ um 1500 Prozent an Wert gewinnen. Was Kutcher und seinen Investoren von Sound Ventures sieben Milliarden Dollar in die Kassen spülen würde.
Unabhängig davon hat Kutcher schon seit Jahren ein glückliches Händchen für Geldanlagen bewiesen. Seine Investitionen in Airbnb, Uber und Bitcoin erwiesen sich als ausgesprochen erfolgreich. Der Ehemann von Schauspielerin Mila Kunis hat sich damit still und leise zu einem der erfolgreichsten Tech-Investoren Hollywoods entwickelt.
500 Millionen Dollar Privatvermögen
Sein Privatvermögen wird derzeit von „Celebrity Net Worth“ auf rund 500 Millionen Dollar geschätzt – noch vor dem möglichen Börsengang von Anthropic, der sein Geld mindestens verdoppeln wird.
Seinen Einstieg in die Finanzwelt wagte Kutcher bereits 2010. Damals gründete er gemeinsam mit dem Milliardär Ron Burkle und Guy Oseary, dem langjährigen Manager von Madonna, die Investmentfirma A-Grade Investments. Das Portfolio des Unternehmens konnte sich sehen lassen: Zu den Beteiligungen gehörten unter anderem Spotify, Uber und Airbnb. Laut „Newsweek“ soll sich der Wert der Investitionen von ursprünglich 30 Millionen auf 250 Millionen Dollar erhöht haben.
2015 gründeten Kutcher und Oseary anschließend Sound Ventures. Im Juli dieses Jahres zog sich Kutcher zwar als Partner aus der Risikokapitalgesellschaft zurück, blieb dem Unternehmen aber als Berater erhalten.
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